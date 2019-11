Stiri pe aceeasi tema

- Din cand in cand apare din nou discuția despre Educație și despre cum actualele programe de invațamant terorizeaza bieții elevi, cum au ei prea multe ore și cum ar fi mai bine sa simplificam materia ca și așa nu le folosește la nimic. Mamici hotarate bat cu pumnul in masa și se plang ca odraslele […]…

- Clasele a V-a B, diriginte Gabriela Ciuche, și a VI-a A, diriginte Laura Gavrilița, au participat la activitatea „Copiii, roade minunate ale familiei”, desfașurata in sala mica de sport a Colegiului Național „Ferdinand I”. Talentul și entuziasmul micuților, implicarea parinților și devotamentul profesorilor…

- Clasele a V-a B, diriginte Gabriela Ciuche, și a VI-a A, diriginte Laura Gavrilița, au participat la activitatea „Copiii, roade minunate ale familiei”, desfașurata in sala mica de sport a Colegiului Național „Ferdinand I”. Talentul și entuziasmul micuților, implicarea parinților și devotamentul profesorilor…

- In orașul Targu Ocna a avut loc, vineri, 1 noiembrie, un ceremonial militar dedicat Zilei Vanatorilor de Munte, la care au participat militari ai Batalionului 22 „Cireșoaia” din orașul Sfantu Gheorghe. Ei sunt urmașii eroilor care in Primul Razboi Mondial au luptat la Cireșoaia și Coșna pentru reintregirea…

- Societatea de Servicii Publice Municipale a lucrat timp de doua zile pe strada Constantin Ene, din Bacau, pe tronsonul cuprins intre strada Garii și strada Spiru Haret. S-a turnat un covor asfaltic, fapt ce a determinat inchiderea circulației in aceasta zona. Conform celor declarate de primarul Cosmin…

- Solidaritate este valoarea pe care artistul roman Andreea TOMA ne-o propune pe peretele celor de la Asociatia Betania. Cei 50 de mp sunt realizati integral cu vopseaua Airlite purificatoare de aer. Președintele Asociației Betania Andre Muit ne declara: “Fiecare beneficiar al Betaniei reprezinta o provocare,…

- Timp de doua saptamani, 125 de elevi de la Școala Gimnaziala “Miron Costin” sunt stimulați prin diverse metode sa vina la școala pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport in comun. In aceasta activitate sunt cuprinse patru clase primare: Pregatitoare C (invațator Simona Iordache), clasa a…

- Anunț de interes public: “Asociația Papillon Clinique deruleaza in perioada august – noiembrie 2019, la nivelul Județului Bacau proiectul “Copiii coloreaza viața”. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Judetean Bacau, care acorda o finanțare nerambursabila in valoare de 16.496 lei, reprezentand…