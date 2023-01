Stiri pe aceeasi tema

- Principalele rezultate sportive din 2022 vor fi celebrate la Gala Sportivul Anului, organizata de Ministerul Sportului. Evenimentul va reuni principalii remarcați ai diferitelor ramuri sportive, intre care se afla și U-Banca Transilvania, nominalizata de catre Ministerul Sportului la titlul de „Echipa…

- Și in 2022, Top 10 al celor mai buni sportivi legitimați la clubul-fanion al județului cuprinde exclusiv rezultate de marca la nivel internațional. Titlul revine, ca și in 2021, atletei Bianca Ghelber, incununata campioana europeana la aruncarea ciocanului Un an cu mare greutate. Și cu mari greutați.…

- Este anul ei. Din nou, anul ei. La fel ca in 2021, ba chiar mai mult ca in 2021. Campioana Europei la aruncarea ciocanului, Bianca Ghelber a fost desemnata, pentru al doilea an la rand, cea mai buna atleta din Romania, așa cum Mihaela Melinte, care o pregatește la Sport Club Municipal Bacau, a primit,…

- Campioana Europei la aruncarea ciocanului va primi, pentru al doilea an la rand, aceasta distincție din partea Federației Romane de Atletism, cu ocazia unei gale programate azi, la pranz, la sediul FRA. Antrenoarea anului este, la fel ca in 2021, Mihaela Melinte, cea care o pregatește pe Bianca. Titlul…

- Primarul Bacaului spune ca orașul se afla pe calea cea buna pentru a deveni Localitate Prietena a Copiilor. „Am primit aceasta confirmare din partea doamnei Ana Riatti, reprezentanta UNICEF in Romania, a carei vizita am primit-o marți. De altfel, proiectul ,,Romania pentru fiecare copil”, implementat…

- Splendida victoria externa a „CSMeilor”, 26-24 (12-11), care au depașit formația buzoiana și in clasament CSM Bacau crește! Crește și dovedește din nou Buzaul in deplasare, așa cum a facut-o și spre finalul anului trecut. Victoria de acum are insa o importanța aparte. Mai intai pentru ca succesul repurtat…

- Traim cele mai tulburi vremuri dupa Al Doilea Razboi Mondial ,neincrederea in politicieni a crescut ,oamenii sunt debusolați , neincrezatori , sceptici , se tem de creșterea prețurilor , de razboi , deja foarte multe incertitudini. De ceva vreme urmaresc cu tristețe ce se intampla in societatea noastra…

- Consiliul Local al municipiului Bacau a acordat, ieri, titlul de Cetațean de Onoare al municipiului Bacau jurnalistei Nicoleta Bichescu. Titlul a fost acordat post – mortem și a fost primit de sora acesteia. „In urma cu sase luni am pierdut un om care a marcat viata orasului nostru, Nicoleta Bichescu.…