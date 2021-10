Stiri pe aceeasi tema

- Conform celor declarate de viceprimarul Liviu Miroșeanu, dupa șantierele deschise pe strazile Narciselor și Chimiei, urmeaza lucrari la intersecția strada Poet Carlova – str. Nucului – str. Decebal. “Intervenim și intr-o alta zona din oraș: in fața blocului 2 de pe str. Vișinului și pe str. Alexandru…

- Raza de lumina ne intoarce in timp, cu aproximativ 50 de ani de la inițierea proiectului și 46 de la realizare. In urma vizitei lui Nicolae Ceaușescu in Bacau, din mai 1970, s-a intocmit planul de urbanism care avea sa transforme orașul vechi din temelii. Ultramodernul complex comercial pe atunci, dotat…

- La monumentele și cimitirele eroilor din Oituz și Poiana Sarata au avut loc, duminica, 15 august, cea de a XXIV-a ediție a ceremonialurilor militare și religioase de cinstire a memoriei celor cazuți in luptele din Primul Razboi Mondial pe Valea Oituzului. Ceremonialul „Memoria Oituzului 2021” din Oituz…

- Campania de vaccinare continua iar bacauanii se arata destul de interesați de vaccinul anti Covid 19. Majoritatea celor care se vaccineaza susțin ca vor sau trebuie sa plece in strainatate și pentru asta trebuie sa faca dovada…imunizarii. Vaccinarea se face doar cu buletinul Persoanele din mediul rural…

- Infractiunile specifice zonelor urbane, furturile din buzunare, posete, genti sunt in atentia fortelor de ordine pentru pregatirea antivictimala a cetatenilor. Ieri, 06 august a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau in colaborare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Bacau,…

- Gruparea de Jandarmi Mobila „Alexandru cel Bun” Bacau, impreuna cu I.P.J Bacau, I.S.U.J. Bacau si Poliția Locala a orașului Darmanești, va asigura masurile de ordine la cea de-a VII-a etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta 2, Trofeul Valea Uzului – Darmanești, organizata de ACS RALLY SIRIT…

- „Timpul are masura lui. Pentru roci dureaza ere, pentru oameni, cateva zeci sau sute de generații, pierdute in milenii.” Tot este cald in luna lui „Cuptor”. Insula de Agrement ar fi prima opțiune pentru bacauanii care nu au plecat in concediu. Sa nu uitam parcurile și zona verde din Gheraiești, cu aria…

- Charles Joseph Edmond de Bois-le-Comte, diplomat francez, este important pentru noi intrucat a transmis, in anii 1833 și 1834, importante analize referitoare la Principatele Dunarene, intr-o epoca in care Franța devine interesata de spațiul acesta. Tratatului de la Adrianopol (1829) luase din puterea…