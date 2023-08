Stiri pe aceeasi tema

- Biroul European al Procurorului Public (EPPO) din Cluj-Napoca și Iași a efectuat, ieri, percheziții in 17 locații, inclusiv instituții publice, in cadrul unei anchete privind o frauda de 1,6 milioane de euro care implica fonduri europene și naționale destinate promovarii ocuparii forței de munca. Conform…

- Cu temperaturile caniculare ce se anunța in aceasta saptamana, mii de locuitori din Bacau și din intreaga țara cauta soluții pentru a se racori și a petrece timpul liber alaturi de cei dragi. Cu toate acestea, bugetele stranse ale familiilor pot face o zi la ștrand o opțiune costisitoare. In contextul…

- In imagine se vede Moara Calmanivici, in anii ’60. In spatele caruței se vede un Volskswagen Beetle cu girofar – mașina de Miliție la vremea respectiva. Prima moara industriala din orasul Bacau dateaza din 1894 cand H. Schreiner a construit in perimetrul actual al centrului urbei o moara de macinat…

- 2004: Catedrala Ortodoxa este inca in construcție iar pietonalul din Centrul Bacaului inca mai pastreaza configurația celui construit in vremea Alexandrinei Gainușe. Doar placile de ceramica au fost inlocuite. Articolul Bacaul de altadata: Pietonalul din Centru apare prima data in Deșteptarea Bacau…

- Daca e vara si caldura mare, unde sa mearga sa se racoreasca bacauanul? La ștranda la Letea, la Insula sau in Parcul Gheraiești, de unde a fost luata aceasta imagine, și unde se puteaodihni la umbra și sa savureze o porție de mici proaspat parpoliți cu o bere rece Margineni. Aci mai exista doar […]…

- Stadionul municipal din Bacau, care sta și așteapta vremuri mai bune, nu a fost construit nici peste noapte și nici fara probleme. Oficial, a fost deschis in 1966, dar proiectarea și construcția au inceput cu mult inainte. La fel și necazurile. Despre acestea citim intr-un numar din iulie 1958 al ziarului…

- La data de 10 iulie a.c, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bacau – Compartimentul de Ordine Publica au fost sesizați de catre un barbat de 40 ani, din comuna Margineni, cu privire la faptul ca, ar fi fost agresat de mai multe persoane in timp ce se afla la un local din comuna. Din […] Articolul…

- Marți, 4 iulie 2023, a intrat in vigoare Legea nr. 9/2023, care aduce schimbari semnificative in vederea simplificarii birocrației in instituțiile publice și administrația publica locala și centrala. Prefectul Lucian Bogdanel a facut declarații in acest sens, prezentand principalele obligații și interdicții…