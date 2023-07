Bacăul de altădată: Pe caniculă la Gherăiești Daca e vara si caldura mare, unde sa mearga sa se racoreasca bacauanul? La ștranda la Letea, la Insula sau in Parcul Gheraiești, de unde a fost luata aceasta imagine, și unde se puteaodihni la umbra și sa savureze o porție de mici proaspat parpoliți cu o bere rece Margineni. Aci mai exista doar […] Articolul Bacaul de altadata: Pe canicula la Gheraiești apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

