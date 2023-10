Bacăul de altădată: Minerii de la Comănești Trenul care transporta minerii insubteran la Mina Comanești. Istoria minei Comanești se intinde pe mai multe decenii, iar aceasta a fost un important centru de producție de carbune, care a contribuit semnificativ la furnizarea de combustibil pentru industria energetica și alte sectoare. Astazi, Mina Comanești reprezinta un punct de referința in ceea ce privește istoria […] Articolul Bacaul de altadata: Minerii de la Comanești apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

