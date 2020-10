Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a precizat vineri ca inspectorii Garzii Nationale de Mediu (GNM) se afla pe teren pentru a analiza cauzele poluarii inregistrate in Capitala, pe parcursul noptii de joi spre vineri. "In momentul de fata, comisarii Garzii Nationale de Mediu sunt…

- Peste 6.650 de romani s-au inscris pana in acest moment in cadrul programului „Casa Eficienta Energetic” pentru a intra in posesia primei de de 15.000 de euro in vederea izolarii locuintelor, arata datele publicate vineri, pe Facebook, de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP). Potrivit sursei…

- A inceput programul Casa Eficienta Energetic. Romanii pot cere pana la 15.000 de euro. START Programul Casa Eficienta Energetic: 9.000 de romani pot beneficia de astazi de cate 15.000 de euro pentru eficientizarea energetica a locuințelor Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, prin Administratia…

- Aproape o treime dintre primariile din Romania au aplicat la Programul de iluminat public ecologic. Sunt alocați pana la un milion de lei pentru acest program, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, anunța, vineri, Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP).

- Aproape o treime dintre primariile din Romania au aplicat la Programul de iluminat public ecologic. Sunt alocați pana la un milion de lei pentru acest program, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, anunța, vineri, Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP). „In urma cu peste doua saptamani,…

- Parlamentul a aprobat o lege a compostului, care va intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2021. Toate primariile din țara sunt obligate sa organizeze colectarea separata a deșeurilor biodegradabile. Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 va intra in vigoare Legea Compostului, care obliga toate primariile…

- ”Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a inceput procesul de fundamentare a optiunilor strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere a Romaniei pentru urmatorii 10 ani. Demersul se va finaliza cu cel mai actualizat document care va include optiunile factorilor interesati din sector in ceea ce…

- ”Programul 'Casa Eficienta Energetic' incepe pe 15 septembrie 2020”, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in cadrul unei conferinte de presa. Scopul programului este reducerea consumului de energie din casele romanilor si a emisiilor de gaze cu efect de sera. Aproximativ…