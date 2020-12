Băcăuanul Mădălin Ghioc, la iUmor VIDEO Ajuns in finala iUmor, bacauanul Madalin Ghioc a venit in audiții cu glume despre oamenii din oraș și cu un moment inedit și savuros, care a surprns publicul și i-a facut sa rada cu pofta. Acesta nu se aștepta nici macar o secunda sa treaca in marea finala, nu se aștepta sa treaca mai departe […] Articolul Bacauanul Madalin Ghioc, la iUmor VIDEO apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 4 decembrie 2020, a avut loc, pe platforma Zoom, Conferința finala a proiectului „Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate (STUD-UBc)” implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” (UBc) din Bacau. Proiectul, finanțat de CNFIS prin Fondul de Dezvoltare Institutionala…

- In 2020, titlurile de campioni naționali la lupte pentru juniori se dau la Sala Sporturilor din Bacau. Federația Romana de Lupte a decis ca Bacaul sa gazduiasca in acest weekend atat finala Campionatului Național Individual, cat și finala Campionatului Național pe Echipe, masculin și feminin. „Este…

- Madalin Ghioc a primit seara trecuta, intr-o noua ediție iUmor, la Antena 1, toate voturile juraților, dar și pe ale celor de acasa, cu topul asemanarilor dintre București și Bacau pe care acesta l-a facut sub forma unui vlog! Cu textul in fața, cu spatele la jurați și cu imagini care rulau pe ecran,…

- Deși datele sunt, in continuare, provizorii, nefiind furnizate rezultatele finale ale alegerilor locale, in mai multe localitați din județ au aparut informații despre mandatele de consilieri caștigate de candidați. In municipiul Bacau, cele 23 de mandate au fost alocate astfel: La Consiliul Județean,…

- Dorin Chirilescu și-a susținut prima conferința de presa de dupa alegerile din 27 septembrie. Noul consilier independent le-a mulțumit celor 1058 de persoane care și-au rupt din timp și l-au ascultat, pentru ca apoi sa ii acorde o semnatura de susținere, a mulțumit de asemenea celor peste 3.000 de bacauani…

- Numaratoarea provizorie a voturilor din toate secțiile de vot din Bacau il da drept caștigator al alegerilor pe Lucian Stanciu Viziteu, cu 14.600 de voturi. Pe locul doi s-a clasat Sergiu Sechelariu, cu 10.090 de voturi, iar pe trei, Cosmin Necula, cu 9432 de voturi. Sorin Umbrarescu 5.099 voturi Cristinel…

- Primele trei goluri marcate in actuala ediție de campionat a ligii secunde au adus și primele trei puncte pentru Aerostar. Bacauanii au trebuit insa sa aștepte patru etape și inca o repriza pentru a sparge, in sfarșit, gheața. Și, mai ales, au trebuit sa aștepte revenirea pe banca tehnica a lui Daniel…

- Politistii din Moinesti au identificat si retinut pentru 24 de ore, un barbat de 42 de ani, sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere prin incendiere. La data de 19 septembrie a.c., politistii din Moinesti au fost sesizati despre faptul ca la locuinta unui barbat de 42 de ani, din comuna Asau…