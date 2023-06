Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat clar proba de 100 m fluture, vineri, in prima zi a intrecerilor Cupei Romaniei, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, relateaza Agerpres.

- David Popovici (18 ani) a caștigat astazi proba de 100 de metri fluture la Campionatele Naționale de Natație, apoi a cerut „mai multa atenție pentru inot” din partea romanilor. David Popovici, senzația inotului mondial, a ajuns astazi la 6 titluri la ediția Campionatelor Naționale din acest an. Sportivul…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dupa ce a realizat baremul in proba de 100 de metri liber, sambata, la Campionatele Nationale in bazin de 50 de metri, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- David Popovici (18 ani) a cucerit titlul in proba de 100 de metri liber de la Campionatele Naționale de Natație, de la Otopeni. A incheiat cursa in 47,61 secunde, a facut baremul pentru Jocurile Olimpice și este primul sportiv roman sigur de prezența la Paris, in 2024. Delvine Relin Meringor, o atleta…

- Dublul campion european si mondial David Popovici a castigat titlul in proba de 50 m fluture, cu nou record national, joi, in ziua a doua a Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 m, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, relateaza Agerpres.

- Campionatelor Naționale de Natație de la Otopeni au un nou castigator in proba de 800 m: Vlad Stancu! Acesta a fost cronometrat cu timpul de 7:58.38 și practic nu a avut adversar in finala, reușind sa incheie cursa cu un avans de aproape un bazin in fața urmatorului clasat. Vlad Stancu a ținut sa menționeze…

- David Popovici (18 ani) a avut un start de vis la Campionatele Naționale de Natație, cucerind doua medalii. Finalele din fiecare zi, care incep la ora 18:00, sunt transmise live pe GSP.ro și televizate de TVR 1 Sportivul de la CS Dinamo a caștigat probele de 50 metri liber și 100 metri spate, iar la…