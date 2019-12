Stiri pe aceeasi tema

- Circa 50 de locatarii dintr-un bloc din Constanța a fost evacuați, marți seara, dupa ce, la un magazin de uși de la parter a izbucnit un incendiu. Nu sunt persoane ranite, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Constanța, pompierii au fost chemați sa stinga incendiul izbucnit la parterul unui bloc…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la o casa din comuna Buciumi si s-a extins cu repeziciune la alte trei gospodarii si anexe din apropiere, pompierii intervenind si in prezent pentru lichidarea focului, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu. Potrivit acestuia,…

- Echipaje ale ISU Timis au evacuat, sambata, 32 de persoane din sauna unei sali de sport din Timisoara, unde a izbucnit un incendiu. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale. 'Incendiul a fost lichidat dupa ce la fata locului…

- Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu, a declarat ca in accident a fost ranit si soferul camionului, care prezinta traumatisme la piciorul drept. Traficul este blocat pe ambele sensuri, a precizat Grecu. ISU Bacau a intervenit la fata locului cu o autospeciala de lucru cu apa si…

- Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu, a precizat ca in accident au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau opt persoane. ''In urma accidentului au rezultat cinci victime constiente. Este vorba despre doi adulti preluati cu ambulantele Serviciului Judetean de…

- Un accident rutier in urma caruia au rezultat cinci victime, intre care doi copii, a avut loc sambata pe Calea Moinesti, in municipiul Bacau.Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu, a precizat ca in accident au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau opt persoane, transmite…

- Un accident rutier in urma caruia au rezultat cinci victime, intre care doi copii, a avut loc sambata pe Calea Moinesti, in municipiul Bacau, anunța AGERPRES.Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu, a precizat ca in accident au fost implicate trei autoturisme, in care se…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis astazi ca incendiul in care și-au pierdut viața doi batrani din comuna Marginea a izbucnit, cel mai probabil, de la o lumanare aprinsa lasata nesupravegheata. Reamintim ca sambata seara, doi batrani din comuna Marginea, sot si sotie, au fost…