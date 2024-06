Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția „Patrimoniu – valoare și valorizare” Concert ZENOSYNE SAXOPHONE QUARTET (Italia) Centrul de Cultura „George Apostu” din Bacau, in parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Arta, anunța deschiderea expoziției „Patrimoniu – valoare și valorizare”, care va avea loc…

- Centrul de Cultura „George Apostu” in parteneriat cu Asociația de Concerte „SYRINX” organizeaza o noua intalnire in cadrul programului „Serile concertistice”, vineri, 7 iunie 2024, incepand cu ora 17.00. Aceasta ediție va fi marcata de concertul extraordinar al Cameratei „Syrinx”, avandu-le soliste…

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, in calitate de partener al Centrului de Cultura „George Apostu” din Bacau, anunța derularea unei serii de evenimente ce marcheaza cea de-a treia etapa a proiectului Zilele Centrului de Cultura „George Apostu” – 2024 (Constanța – Bacau…

- Ion Negura – flaut și Olga Iuhno – pian Centrul de Cultura „George Apostu” in parteneriat cu Asociația de Concerte „SYRINX” organizeaza in data 22 mai 2024, incepand cu ora 17.00, o noua intalnire in cadrul programului „SERILE CONCERTISTICE”, dedicata memoriei celui care a fost Dorel Baicu – prim-flautist…

- Se spune deseori ca Italia este un muzeu in aer liber, in care istoria și cultura europeana iși dezvaluie frumusețile la fiecare pas. Milano este un astfel de oraș-muzeu, pe care merita sa-l vizitezi, pentru a-i descoperi capodoperele gazduite in expoziți

- Centrul de Cultura „George Apostu”, in parteneriat cu Asociația de concerte „Syrinx”, deschide o noua stagiune a SERILOR PIANISTICE, in data de 12 aprilie 2024, ora 17.00, cu un apreciat pianist roman, DANIEL DASCALU, cunoscut pentru abordarea sa expresiva și tehnica impecabila. „A trecut deja un an…

