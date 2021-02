Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere la care participau aproximativ 40 de persoane a fost intrerupta politistii si jandarmii din Braila. Toti participantii, organizatorul si patronul restaurantului au fost amendati, valoarea totala a sanctiunilor fiind de peste 57.000 lei, potrivit news.ro. Politistii din Braila anunta…

- Petrecere privata, sparta de jandarmi. 6 tineri din Pitești au primit amenzi in valoare de 14500 de lei! In acest sfarșit de saptamana jandarmii argeșeni alaturi de celelalte instituții abilitate au continuat seria acțiunilor de verificare a masurilor de protecție sanitara impuse pe raza județului Argeș,…

- In cursul serii de vineri, in jurul orei 22.20, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice, dintr-un apartament situat intr-un bloc din cartierul Gheorgheni. Efectivele de polițiști și jandarmi au intervenit la adresa indicata și au identificat…

- Politistii municipiului Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, au intervenit in scopul restabilirii legalitații pe strada bulevardul Liviu Rebreanu, unde, intr-un complex de agrement avea loc o un eveniment privat la care au participat un grup de 18 persoane, scrie…

- Politistii ilfoveni au aplicat 25 de amenzi, in valoare de 16.500 de lei, organizatorului si participantilor la o petrecere privata din orasul Voluntari, organizata fara respectarea normelor de protectie impotriva raspandirii COVID-19. Miercuri seara, politistii orasului Voluntari au fost sesizati cu…

- Pe 14 decembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bascov au constatat faptul ca pe raza localitatii Merisani era in desfasurare o inmormantare la care participau, si urmau sa ia parte, un numar mare de persoane. In urma verificarilor, organizatorul a fost sanctionat contraventional, cu…

- Peste 3.000 de persoane au fost verificate in ultimele 24 de ore, in cadrul actiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului in județul Argeș, fiind constatate peste 200 de incalcari ale normelor legale. 3.061 de persoane au fost verificate, in ultimele 24…

Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, alaturi de polițiști locali și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi...