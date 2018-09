Stiri pe aceeasi tema

- Cu peste 55.000 de gurmanzi fericiți la Street FOOD Festival Bacau 2017, revenirea in sezonul 2018 era fireasca. Astfel ca experiența culinara care a adunat pana in prezent peste 20 de ediții delicioase și care a bucurat sute de mii de gurmanzi din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ciuda cresterii economice puternice si a faptului ca locurile de munca din Statele Unite sunt ocupate aproape la capacitate maxima, patru din 10 americani inca se lupta sa isi satisfaca nevoile de baza. Sunt aproape 51 de milioane de gospodarii care nu castiga suficient pentru a-si permite locuinte,…

- Mancare nelipsita de pe mesele romanesti, tocana se gateste rapid si iese delicioasa daca reteta se respecta intocmai. Pasii gatirii mancarii perfecte ii regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti“ (Editura Paideia).

- Un restaurant din Galati, unde a fost filmat un gandac care iese din mancare, a fost inchis, luni, de inspectorii de la Protectia Consumatorului si cei de la Directia de Sanatate Publica, care, in timpul controlului, au sesizat ca si in interior era o adevarata invazie de daunatori.

- Cand descoperi ca cineva te tradeaza nu-ti produce niciodata placere. Dar s-o desoperi prin intermediul curierului care duce mancare logodnicului este si mai si. Aceasta i s-a intamplat Kaylei Speer, de 23 de ani din West Burlington, Iowa (SUA). Tanara comandase cateva sandwichuri pentru logodnicul…

- Intr-un raport dat publicitații in urma cu doar cateva zile, Banca Mondiala avertizeaza asupra riscului de dezastru seismic și pune accent pe nevoia de pregatire a autoritaților in cazul unui astfel de scenariu. Conform studiului, Bacaul se afa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un artist australian, Mike Parr, a fost adus la suprafata, duminica noapte, in localitatea Hobart din Tasmania, dupa ce a petrecut trei zile ingropat sub o portiune de carosabil, arata abc.net. Peste 1.000 de australieni au tinut sa fie martorii momentului in care conationalul lor Mike Parr a fost dezgropat…

- Știați ca din marile lanțuri de magazine aveți toate șansele sa cumparați somon file care nu conține, în realitate, somon? Situația a fost depistata în urma unui control al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, în magazinele Mega Image. Aici, un sortiment…