- Noua persoane au fost ranite in accidentul produs, luni, la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Urisor, intre un microbuz si un tren Regio care circula pe relatia Baia Mare - Cluj-Napoca, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- O femeie si un barbat din Neamt care au talharit doua persoane au fost prinsi de politistii din Bacau dupa o luna de la comiterea faptei, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru, a declarat, miercuri, ca fapta a fost comisa pe 14 iulie in municipiul Bacau, iar…

- Politistii din Botosani au facut, miercuri, perchezitii la imobilele detinute de un barbat suspectat ca ar fi furat peste 120.000 de lei dintr-o locuinta, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Nicoleta Federciuc. Potrivit sursei citate, politistii, sub supravegherea…

- Un barbat, de 47 de ani, din comuna Vorona, județul Botoșani, este acuzat de savarsirea infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor, dupa ce si-ar fi lovit in repetate randuri calul pe care il detine, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, scrie Digi24 . Potrivit sursei…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, marti, cinci perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane din municipiul Bacau banuite de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii si complicitate la inselaciune. Purtatorul de cuvant…