- Doi constructori au fost sechestrati de fostul proprietar al casei unde lucrau, in Onesti, iar incercarile politistilor de a calma spiritele nu au dat rezultate. Agresorul i-a atacat pe cei doi, inarmat cu o sabie si un cutit si a fost, la randul sau, impuscat de politisti. Una dintre victime a murit…

- Un barbat din Onesti a sechestrat, luni, intr-un apartament, doi muncitori care lucrau la renovarea locuintei si apoi i-a injunghiat mortal. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, comisarul Gabriela Ciobanu, a declarat, pentru AGERPRES, ca inainte de comiterea crimelor, la fata locului au sosit fortele…

- Un barbat, de aproximativ 60 de ani, din Onești, a sechestrat, luni, intr-un imobil din localitate, doi muncitori care efectuau lucrari de reparații, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Bacau. El i-a injunghiat mortal pe cei doi muncitori. Barbatul a ajuns și el la spital, cu multiple plagi…

