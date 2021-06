Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au reluat, sambata, cautarile barbatului in varsta de 65 de ani care a fost luat, vineri seara, de viitura in localitatea Manastirea Casin, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a precizat ca victima a fost luata de apa dupa ce podetul pe care…

- Un accident rutier in care au fost implicate 11 persoane s-a produs, vineri, pe centura municipiului Bacau, pe directia de deplasare catre București. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca in accident au fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un accident rutier in care au fost implicate 11 persoane s-a produs, vineri, pe centura municipiului Bacau, pe directia de deplasare catre Adjud. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca in accident au fost implicate 4 autoturisme, un TIR incarcat cu BCA si un camion. ‘In…

- In municipiul Tarnaveni au fost inundate curțile a doua gospodarii, fara afectarea locuințelor. Viitura s-a revarsat pe carosabil. De asemenea, in localitatea Bobohalma, mai multe poduri, șapte gospodarii și o pivnița au fost inundate.Și in localitatea Mica a fost inundat subsolul unei locuințe. In…

- Incendiul izbucnit la o casa din orasul Targu Ocna, in urma caruia doua persoane au decedat, s-a produs din cauza efectului termic de la cosul sau burlanul metalic neprotejat fata de materialele combustibile, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, citat de Agerpres . Incendiul…

- Doua persoane au decedat in urma unui incendiu care le-a cuprins casa din orasul Targu Ocna, in noaptea de joi spre vineri, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu. "Incendiul se manifesta pe circa 50 metri patrati din acoperisul casei si la bunurile din interior. La locul…

- O gospodarie din localitatea Saucesti a fost distrusa de un incendiu care a izbucnit, marti seara, din cauza unui scurtcircuit. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca a ars acoperisul casei cu etaj si mansarda pe o suprafata de circa 150 metri patrati, anexe gospodaresti…

- Un accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme s-a produs, miercuri, pe drumul national DN2, in localitatea Nisiporesti – comuna Botesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. In urma carambolului rutier au fost ranite 3 persoane, dintre care doua se aflau…