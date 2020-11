Bacău: Accident feroviar cu un mort și doi copii răniți Un barbat a decedat si doi copii au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a fost lovita, duminica, de o locomotiva fara vagoane, in municipiul Bacau, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu. Potrivit sursei citate de Agerpres, accidentul s-a produs in cartierul Gheraiesti, iar la fata locului au intervenit pompierii cu autospeciala de descarcerare grea. „In urma accidentului feroviar au rezultat trei victime din autoturism: un barbat decedat, in varsta de 43 ani, incarcerat, care a fost extras de echipajul de descarcerare, si doi copii cu multiple traumatisme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

