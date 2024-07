Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs vineri dupa-amiaza la Racaciuni, județul Bacau. In accident au fost implicate 3 autoturisme. In urma accidentului au rezultat 6 victime, dintre care una incarcerata, potrivit ISU Bacau. Intervenția este in dinamica. O victima a fost descarcerata de catre echipajul…

- Astazi, in comuna Racaciuni, a avut loc un grav accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. La fața locului au intervenit prompt doua autospeciale de stingere a incendiilor (ASAS), un echipaj de transport victime multiple (ATPVM), un echipaj de prim-ajutor calificat (APIC) și trei ambulanțe…

- Un autocar in care se aflau 38 de minori si 10 adulti a iesit, luni, in decor, la Racaciuni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La fata locului au intervenit doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD, o autospeciala de transport victime multiple (ATPVM)…

- Un numar de 18 persoane, printre care 10 copii, au fost implicate intr-un accident rutier cu cinci autoturisme, petrecut marti, pe DJ 224, intre localitatile Tortoman si Silistea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".

- O persoana a decedat si patru au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs, sambata, pe DN2 – E85, in localitatea Valea Seaca, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ‘In urma recunoasterii, s-a constatat faptul ca in accident sunt implicate doua autoutilitare si un…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a emis, vineri seara, un mesaj RO-ALERT dupa ce in municipiul resedinta a izbucnit un incendiu cu degajari mari de fum la un depozit de mase plastice. ‘A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populatia din proximitatea zonei in care se manifesta incendiul,…