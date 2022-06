Bacău: A fost semnat studiul de fezabilitate pentru construirea unui pod nou peste râul Bistrița Primarul municipiului Bacau, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a anuntat ca a semnat studiul de fezabilitate pentru construirea unui pod nou peste raul Bistrita. Contractul are o valoare de 1,1 milioane lei, iar durata de realizare a studiului este de 5 luni. „Este primul pas concret pentru realizarea acestui obiectiv strategic (aflat pe agenda publica de 20 ani, doar ca promisiune) pentru municipiul Bacau si o obligatie legala, asa cum am mai spus! Pentru cei care tranziteaza orasul, cei care lucreaza in municipiu sau locuiesc in afara lui va fi un mare avantaj existenta acestui pod”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

