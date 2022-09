Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele sapte luni din 2022 cu 1,39%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 90.126, dintre care 68.115 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC),…

- La data de 11 iulie 2022, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, cu sprijinul politistilor din cadrul S.C.C.O. Maramures, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au efectuat 14 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov…

- Cinci barbati din Bacau sunt acuzati de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii, dupa ar fi prezentat contracte de cesiune a drepturilor de autor incheiate in fals pentru a obtine indemnizatia de sprijin acordata in contextul pandemiei de COVID-19. ‘Din cercetari…

- Atat persoanele juridice, cat și persoanele fizice afectate de criza vor putea solicita amanarea la plata a creditelor pe o perioada limitata de pana la 9 luni, conform unui proiect pus in dezbatere publica de Ministerul Finanțelor consultat de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Persoanele juridice si persoanele fizice afectate de criza vor putea solicita amanarea platii ratelor la credite pe o perioada de pana la 9 luni, potrivit proiectului de moratoriu lansat luni in dezbatere publica de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . „Prezentul act normativ are in vedere…

