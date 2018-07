Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Nicolae Bacalbasa, a declarat joi, in timpul dezbaterilor deputatilor pe Codul administrativ, ca prin actualul cod, de pe vremea in care PNL si PD au ajuns la putere, toti prefectii au fost dati jos si toti alesii locali au fost "violent limitati in drepturi profesional.

- ”Sigur ca meseria de politician presupune diplomatie, dar atata viclenie josnica nu mi-am imaginat ca poate sa incapa in notiunea extrem de elastica de diplomatie. In momentul in care a venit la putere PNL-ul, si PD-ul, toti prefectii au fost dati jos intr-o noapte. Politizarea a fost de o duritate…

- Deputatul PSD, Nicolae Bacalbașa, le-a dat o replica liberalilor, care acuzau faptul ca Liviu Dragnea o impune pe Viorica Dancila, deși aceasta nu ar avea competențe pentru a sta in fruntea Guvernului.Citește și: Programul care a provocat deranj mare in Sistem: 'ochiul din perete' care supravegheaza…

- Nicoale Bacalbașa, deputat PSD, uimește din nou prin declarațiile grobiane din plen. De data acesta, a facut referire la Elena Udrea, spunând indirect, ca ar fi fost femeie de moravuri ușoare: &"Nu stiu ce meserie a avut inainte

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost condus de jandarmi prin Parcul Izvor catre stația de metrou, in huiduielile catorva protestatari care i-au strigat „Rușine! Rușine” și „Nu scapați”. In imaginile surprinse se vad cel puțin 10 jandarmi care il protejeaza. Nu este pentru prima data cand Bacalbașa…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a fost apostrofat, luni noapte, de un grup de protestatari dupa ce a iesit de la votul prin care au fost aprobate modificarile scandaloase la Codul de procedura penala. Lui Bacalbasa i s-a reporsat de catre o tanara ca a votat in favoarea infractorilor, in timp ce un…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a afirmat, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu ia in calcul emiterea unei Ordonante de Urgenta pentru implementarea directivei europene privind prezumtia de nevinovatie in Codul penal, desi termenul de adoptare a fost pe 1 aprilie.