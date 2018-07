Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Nicolae Bacalbașa, le-a dat o replica liberalilor, care acuzau faptul ca Liviu Dragnea o impune pe Viorica Dancila, deși aceasta nu ar avea competențe pentru a sta in fruntea Guvernului.Citește și: Programul care a provocat deranj mare in Sistem: 'ochiul din perete' care supravegheaza…

- Adrian Mocanu și-a inceput cariera politica in PSD și este fiul fostului președinte al Consiliului Județean Buzau, Victor Mocanu, condamnat in 2016 la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. „Am votat pentru ca asa am crezut ca trebuie sa votez”, a declarat, pentru…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a declarat miercuri ca, saptamana trecuta, cand a traversat Parcul Izvor flancat de jandarmi, a stat totusi linistit in privinta protestatarilor care l-au admonestat si...

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost condus de jandarmi prin Parcul Izvor catre stația de metrou, in huiduielile catorva protestatari care i-au strigat „Rușine! Rușine” și „Nu scapați”. In imaginile surprinse se vad cel puțin 10 jandarmi care il protejeaza. Nu este pentru prima data cand Bacalbașa…

- Mai multi protestatari care se aflau, miercuri, in fata Parlamentului, l-au surprins pe deputatul PSD Nicolae Bacalbasa in timp ce iesea din institutie. Protestatarii l-au huiduit si i-au adresat numeroase jigniri. In timp ce se indrepta spre statia de metrou Izvor, prin Parcul Izvor, Nicolae Bacalbasa…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a fost bruscat si huiduit, miercuri, de catre protestarii care se aflau in fata Palatului Parlamentului, acesta avand nevoie de protectia jandarmilor prezenti la manifestare, pentru a traversa in siguranta parcul Izvor.

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a fost apostrofat, luni noapte, de un grup de protestatari dupa ce a iesit de la votul prin care au fost aprobate modificarile scandaloase la Codul de procedura penala. Lui Bacalbasa i s-a reporsat de catre o tanara ca a votat in favoarea infractorilor, in timp ce un…