Bacalaureatul SE MODIFICA din nou! Probele scrise incep in iulie. Ce alte schimbari planuieste MEN

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației propune schimbari majore la Bac 2019, probele scrise fiind programate, potrivit calendarului BAC 2019 aflat in discuție la MEN, in primele zile ale lunii iulie. Joi, calendarul examenului de Bacalaureat 2019 propus de Ministerul Educației a fost luat in discuție in cadrul Comisiei…

- Primele rezultate ale sesiunii de toamna a bacalaureatului vor fi afisate pe 1 septembrie, pana in ora 12.00, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro. In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, intre orele 12:00 si 16:00. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 6…

- Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, incep luni, 25 iunie, la liceul „Petru Maior” din Gherla, cu testul de Limba si literatura romana – proba E)a). Marti, 26 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna – E)b): maghiara, germana, sarba, slovaca, croata,…

- 136.871 de candidati din toate promotiile s-au inscris pentru sustinerea examenului de Bacalaureat 2018. Probele scrise incep azi cu examenul scris la Limba Romana ducatiei Nationale. Marti, 26 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna (maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca,…

- Peste 136.000 de candidati din toate promotiile s-au inscris pentru sustinerea examenului de bacalaureat ale carui probe scrise incep, luni, si se vor sustine in 440 de centre din intreaga tara. Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru…

- Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, incep luni, 25 iunie, la liceul „Petru Maior” din Gherla, cu testul de Limba si literatura romana – proba E)a). Marti, 26 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna – E)b): maghiara, germana, sarba, slovaca, croata,…

- Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, incep luni, 25 iunie, cu testul de Limba si literatura romana – proba E)a). Marti, 26 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna – E)b): maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca, ucraineana și italiana.…

- Peste 2.400 de elevi din Alba sunt inscrisi la probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2018, ce incep din 25 iunie. Testarile vor fi organizate in sapte centre de examen din judet, potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Alba. Primele rezultate vor fi cunoscute in 4 iulie, iar cele finale pe 9…