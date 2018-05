BACALAUREATUL olimpicilor. Rata de promovare, 75,59%. Un singur candidat a avut media 10

Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii de liceu care nu s-au inscris pentru a sustine examenele de Bacalaureat, dar si tinerii care nu au reusit sa promoveze examenul maturitatii, se pot indrepta catre alte domenii cum ar fi scolile postliceale sau cursurile de calificare. Anul trecut, doar 116.000 din absolventii…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat marti ca a efectuat perchezitii la birourile a doua mass-media ruse, televiziunea Russia Today si agentia de presa RIA Novosti, arestand un jurnalist al acestei agentii, informeaza AFP. "Perchezitiile continua la RIA Novosti si la alte mass-media",…

- Ministerul Educației a stabilit ca viitorii absolvenți de liceu care fac parte din loturile olimpice ori care practica sporturi de performanța sa poata susține examenul de bacalaureat intr-o sesiune speciala, programata in aceasta luna. Sunt eligibili 148 de elevi de clasa a XII-a, aflați in pregatire…

- In ultima saptamana am avut un scandal urias in Educatie, in contextul in care Guvernul a decis sa pedepseasca universitatile care nu sunt conduse de apropiati PSD si care au protestat fata de masurile pompieristice din sistem. De aceea, Guvernul a decis sa reduca drastic numarul de locuri…

- Mii de elevi au simulat Bacalaureatul in Timiș, dar numai 37 la suta au reușit sa-l și treaca. In urma examenului care a avut loc in luna martie, numai puțin peste o mie de candidați au luat note de trecere, din cei peste 3.000 de liceeni care au dat probele scrise la BAC. Rezultatele nu se trec in…

- Concursul Mate-Info UBB îi vizeaza pe elevii de liceu de clasa a XI-a si a XII-a care doresc sa-si încerce fortele în vederea admiterii la Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai. În 2018, la acest concurs…

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

