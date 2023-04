Inscrierile pentru sesiunea speciala la Bacalaureat se vor face in perioada 11-12 mai. Conform noului calendar aprobat, probele incep pe data de 15 mai, iar rezultatele finale, dupa contestații, vor fi afișate pe 29 mai. Potrivit actului normativ adoptat in 16 martie, semnat de ministrul Educației și Cercetarii, Ligia Deca și publicat in Monitorul Oficial pe 30 martie, elevii inscriși la Bacalaureatul special, vor susține probele in centre de examen din județul Prahova. La aceasta sesiune speciala, denumita și “Bacalaureatul olimpicilor” participa absolvenții de liceu ce fac parte din loturile…