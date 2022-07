Principiile Proiectului „Romania Educata” sunt transpuse in lege, iar cele doua proiecte vor fi lansate maine, 13 iulie 2022. Potrivit mininistrului Educatiei, examenul de Bacalaureat nu va mai fi la fel, avand modificari dupa intrarea in vigoare a noii legi a educatiei, care se vor aplica elevilor care incep liceul in luna septembrie a anului 2023.