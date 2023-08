Bacalaureatul de toamnă: peste 33.900 de candidaţi încep azi probele scrise Probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea august, incep, miercuri, fiind peste 33.900 de candidati inscrisi. Primele rezultate vor fi afisate in 25 august. Ministerul Educatiei generalizeaza evaluarea digitalizata a lucrarilor, informeaza news.ro. Potrivit Ministerului Educatiei, probele scrise se vor desfasura in 137 de centre de examen, dupa urmatorul calendar: 16 august: Limba si literatura romana - proba E.a)17 august: Proba obligatorie a profilului -proba E.c)18 august: Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d)21 august: Limba si literatura materna - proba… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

