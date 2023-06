Bacalaureatul continuă astăzi cu proba la alegere a profilului și specializării Bacalaureatul continua, astazi, cu proba la alegere a profilului si specializarii, iar candidatii au putut opta pentru una dintre cele zece discipline prevazute in metodologie. Potrivit Ministerului Educatiei, se poate opta, in functie de filiera, profil si specializare, pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizica, Economie, Filosofie, Geografie, Informatica, Logica, argumentare si comunicare, Sociologie si Psihologie. Luni a avut loc proba de Limba romana, prezenta depasind 97% dintre cei inscrisi, iar marti a fost sustinuta proba obligatorie a profilului, Matematica sau Istorie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

