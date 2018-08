Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE BAC 2018, SESIUNEA DE TOAMNA. Candidatii la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat sustin joi si vineri proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).

- Rezultate BAC 2018 sesiunea de toamna. Primele rezultate la Bacalaureat 2018 sesiunea de toamna sunt afisate pe edu.ro in data de 1 septembrie, pana la ora 12. Tot sambata, 1 septembrie, intre orele 12.00 - 16.

- Absolvenții de liceu susțin, in aceasta saptamana, ultimele probe lingvistice și digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, sesiunea a doua, rezultatele urmand sa fie publicate in 1 septembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. In zilele de 24 si 27 august s-a desfașurat…

- Elevii care au picat Bacul din vara au sustinut, inceput din 24 august 2018, probele orale la Bacalaureat 2018.45.052 de elevi s au inscris la sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat, 28.488 de candidati fiind din promotia 2017 2018, iar 16.564 de candidati provin din seriile anterioare.Primele…

- Absolventii de liceu care au sustinut, miercuri, proba obligatorie a profilului la examenul de Bacalaureat spun ca testul a fost complicat si recunosc ca nu au invatat, motivand prin lipsa timpului. Primele rezultate ale examenului vor fi afisate pe 1 septembrie.

- Rezultatele la Bacalaureat 2018, sesiunea de toamna. Peste 45.000 de candidați au inceput luni, 20 august, sesiunea a doua a BAC-ului. Ministerul Educatiei Nationale a pus la dispozitie linia TELVERDE 0800 801 100 pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibila…

- Circa 600 de elevi din țara susțin astazi ultimul examen din sesiunea suplimentara de Bacalaureat 2018, la disciplina la solicitare, informeaza moldpres.md.Proba de examen a inceput la ora 10:00.

- Cei peste 136.000 de elevi care s-au înscris pentru examenul de bacalaureat vor afla astazi primele rezultate, urmând ca tot miercuri, între orele 12:00 și 16:00, sa poata depune, daca e cazul, contestații. Între 5 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp…