Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele sesiunii de toamna ale examenului de Bacalaureat vor fi publicate, sambata, pe site-ul www.bacalaureat.edu.ro, dar si la centrele de examen, urmand ca elevii sa poata depune, in aceeasi zi, contestatiile, daca vor considera ca este cazul.

- Absolvenții de liceu susțin, in aceasta saptamana, ultimele probe lingvistice și digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, sesiunea a doua, rezultatele urmand sa fie publicate in 1 septembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. In zilele de 24 si 27 august s-a desfașurat…

- Cei peste 136.000 de elevi care s-au înscris pentru examenul de bacalaureat vor afla astazi primele rezultate, urmând ca tot miercuri, între orele 12:00 și 16:00, sa poata depune, daca e cazul, contestații. Între 5 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Bacau - publicate pe site-ul EDU.ro, miercuri, 4 iunie, pana la ora 12:00. Eventualele contestatii la BAC pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul 12:00 si 16:00. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Bacau vor…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Brasov - publicate pe site-ul EDU.ro, miercuri, 4 iunie, pana la ora 12:00. Eventualele contestatii la BAC pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul 12:00 si 16:00. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Brasov…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Calarasi - publicate pe site-ul EDU.ro, miercuri, 4 iunie, pana la ora 12:00. Eventualele contestatii la BAC pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul 12:00 si 16:00. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Calarasi…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Ilfov - publicate pe site-ul EDU.ro, miercuri, 4 iunie, pana la ora 12:00. Eventualele contestatii la BAC pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul 12:00 si 16:00. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Ilfov vor…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Satu Mare - publicate pe site-ul EDU.ro, miercuri, 4 iunie, pana la ora 12:00. Eventualele contestatii la BAC pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul 12:00 si 16:00. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Satu…