Bacalaureat – sesiunea a II-a: Rata finala de promovare – 29,7%

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat, miercuri, ca rata de promovare in a doua sesiune a examenului de Bacalaureat este de 29,7%, dupa solutionarea contestatiilor, in crestere cu 2.8% fata de rezultatele anuntate initial, informeaza News.ro. In Capitala, au promovat 29,95% dintre cei care…

- Rezultate finale BAC 2018, sesiunea de toamna, EDU.RO. Notele finale, dupa rezolvarea contestațiilor, au fost afișate miercuri, 5 septembrie. Primele rezultate BAC 2018, sesiunea de toamna , au fost afișate pe 31 august. Rezultate finale BAC 2018, sesiunea de toamna, EDU.RO. 29,7% dintre candidați…

- Este vorba despre rezultatele obținute de elevii care au susșinut Bacalaureatul in sesiunea din august, rezultate care claseaza județul Giurgiu la coada clasamentului național, pe penumltimul loc, din punct de vedere al ratei promovabilitații. Iata ce anunța Ministerul Educației Naționale: ”Rata de…

- Rata de promovare in a doua sesiune a examenului de Bacalaureat este de 26,9% si nu s-a obtinut nicio medie de 10, iar rata de reusita in Capitala este de 26,65%, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit unui comunicat remis sambata AGERPRES , rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie…

- Virusul West Nile a facut prima victima in Romania, a anuntat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. In bilantul publicat recent, CNSCBT arata ca in doar o saptamana s-au inregistrat 11 cazuri de infectie noi, bilantul total ajungand la 23. De la inceputul sezonului si…

- In sezonul 2018, in perioada 2 mai-31 iulie, s-au inregistrat 12 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dublu fața de 2017, potrivit rapoartelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. In acest an nu s-a inregistrat niciun deces, in schimb, in 2017 au fost pana la…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit marti pentru limitarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice in Bucuresti si in 98 de localitati din 23 de judete (Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Calarasi, Covasna, Dambovita, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ilfov, Ialomita, Mures, Neamt,…

- REZULTATE BACALAUREAT Sibiu 2018 EDU.RO. Ministerul Educatiei Nationale a centralizat rezultatele candidatilor care au sustinut probele examenului de Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2017, inainte de contestatii. VEZI AICI REZULTATE BACALAUREAT Sibiu 2018 EDU.RO Vezi mai jos…