- Aproape 127.000 de candidati vor sustine luni prima proba, la Limba si Literatura Romana, din cadrul Bacalaureatului. Examenul va incepe la ora 09:00 si dureaza trei ore, insa accesul candidatilor in centrele de examen se va face pana la ora 8:30.Luni, absolventii de liceu sustin examenul…

- BACALAUREAT 2018 la Istorie. Proba are loc miercuri și este cea obligatorie profilului. Mai apoi, joi are loc proba la alegere a profilului și specializarii. Aproape 140.000 de candidați din toate promoțiile s-au inscris pentru a susține probele scrise la Bacalaureat 2018 . Istoria este a treia proba…

- Luni, 25 iunie 2018, vor incepe probele scrise din cadrul examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, dupa cum urmeaza: -25 iunie, proba la Limba și Literatura Romana – Ea) -27 iunie, proba obligatorie a profilului – Ec) -28 iunie, proba ...

- Proba a inceput la ora 9:00, moment in care in fiecare sala au fosz distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali a fost permis pana la ora 8:30. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de 120 de minute, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. Probele…

- Proba scrisa la Evaluarea Naționala 2018 pentru absolvenții clasei a 8-a a inceput astazi. Ce subiecte au primit elevii la Limba și Literatura Romana. Mai mult de 150.000 de elevi au inceput astazi Evaluarea Naționala 2018 cu prima proba scrisa la Limba și Literatura Romana. Aceștia au primit la examen…

- Absolventii de clasa a VIII-a sustin azi, 11 iunie proba scrisa la Limba si literatura romana, acesta fiind primul examen din cadrul Evaluarii Nationale din acest an. Urmatoarea proba, fiind programata miercuri, 13 iunie, la Matematica. Elevii care apartin minoritatilor nationale vor sustine proba scrisa…

- Peste 150.000 de absolventi de clasa a VIII-a sunt asteptati sa participe la sesiunea din acest an a Evaluarii Nationale, potrivit unui comunicat, transmis sambata AGERPRES de Ministerul Educatiei Nationale. “Conform datelor centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (99,69%), pana sambata, 9 iunie,…

- Luni a avut loc prima proba scrisa, la Limba si literatura romana, din cadrul Sesiunii Speciale a Bacalaureatului din acest an. Urmatoarele probe se vor desfasura la disciplina obligatorie si la cea aleasa de candidat in functie de profilul studiat, potrivit calendarului transmis de Ministerul Educatiei…