Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii ciclului liceal care au studiat la Profilul Umanist sustin, miercuri, examenul de Bacalaureat la disciplina Istorie. Examenul incepe de la ora 09.00 si dureaza trei ore. Subiectele primite de candidati vor fi rezolvate in aceeasi zi, la Adevarul Live, incepand cu 15:00, de catre profesoara…

- Absolvenții liceelor cu profil uman vor susține miercuri proba la istorie. Proba are loc miercuri și este cea obligatorie profilului. Mai apoi, joi are loc proba la alegere a profilului și specializarii....

- SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT 2018. Absolventii clasei a XII-a sustin, miercuri, proba obligatorie a profilului: MATEMATICA sau ISTORIE. Peste 136.000 de absolventi de liceu au intrat, luni, in focul probelor scrise ale Bacalaureatului 2018 cu proba de Limba si literatura romana. SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT…

- Documente atasate: Modele subiecte istorie bacalaureat 2018 Barem istorie bacalaureat 2018 SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT 2018. Probele scrise ale examenului de bacalaureat au inceput, luni, cu testul de Limba si literatura romana. VEZI SI: BAREME ROMANA BAC 2018 EDU.RO: Cum se rezolvau subiectele…

- Absolvenții de liceu au susținut ieri prima proba scrisa a examenului de bacalaureat, la limba și literatura romana. Subiectele au fost diferite in funcție de profil. Cei de la real au avut poezii de Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi, iar ...

- Doi candidati au fost eliminati luni in Capitala de la prima proba scrisa a Bacalaureatului – cea la Limba si literatura romana – pentru tentativa de frauda. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marian Banu, a declarat pentru AGERPRES ca din cei 13.378…

- Luiza Radulescu Pintilie Emotii mari incepand de luni, 25 iunie, pentru 5.181 de elevi prahoveni, absolventi de liceu, care vor sustine probele scrise ale bacalaureatului. 4.556 dintre acestia provin din promotia curenta, ceilalti fiind din promotii anterioare. Dupa cum ne-a precizat vicepresedintele…

- Saptamana de foc pentru absolventii clasei a XII-a/ Probele scrise ale Bacalaureatului incep cu Limba si literatura romana in Social / on 22/06/2018 at 12:32 / Saptamana debuteaza cu emotii pentru peste 2.200 de absolventi ai clasei a XII-a din judet, care vor sustine, in perioada 25-28 iunie, probele…