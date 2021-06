Bacalaureat. A doua zi de examen Astazi, aproape 2400 de absolvenți de liceu din județul Buzau susțin a doua proba a bacalaureatului, cea obligatorie a profilului. Astfel, cei mai mulți dintre tineri au de rezolvat subiecte la matematica sau istorie. Maine este ultima zi de examen. Candidații au proba la alegere din profilul studiat. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

