Bacalaureat, a doua încercare Absolventii de liceu care nu au reusit sa promoveze examenul de Bacalaureat mai au o sansa in sesiunea din august. A doua sesiune de examen din acest an se va desfasura in perioada 8 – 30 august, fiind precedata de etapa de inscriere (15 – 22 iulie). Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, inscrierile candidatilor incep pe 15 iulie si dureaza pana pe 22 iulie. Pe 8 si 9 august are loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, pe 9 august – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pe 12 august – evaluarea competentelor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A doua sesiune de examen din acest an se va desfasura in perioada 8 - 30 august, fiind precedata de etapa de inscriere (15 - 22 iulie).Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, inscrierile candidatilor incep pe 15 iulie si dureaza pana pe 22 iulie.Pe 8 si 9 august are loc evaluarea competentelor…

- Luni, 1 iulie, incep probele scrise din cadrul primei sesiuni din acest an a Bacalaureatului, așa numitul „examen al maturitații”. Se anunța, așadar, o zi cu emoții pentru absolvenții de liceu din București și din țara. Absolvenții de liceu inscriși la Bacalaureat dau, luni, proba scrisa la Limba și…

- Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII a incepe pe 25 iunie cu proba la limba si literatura romana.Conform Ministerului Educatiei, calendarul Evaluarii Nationale 2024 pentru elevii care termina clasa a VIII a este urmatorul: 25 iunie 2024 ndash; proba la Limba si literatura romana; 27…

- Prima sesiunea a examenului de Bacalaureat 2024 continua azi cu evaluarea competentelor digitale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii apartinand minoritatilor nationale vor sustine, miercuri si joi, si proba privind evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in…

- Peste 134.000 de candidati, dintre care 119.000 din promotia curenta, sunt asteptati sa sustina examenul de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie. Examenul incepe luni, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Probele scrise vor debuta in 1 iulie. Pentru a…

- Peste 134.000 de candidati inscrisi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2024, sustin luni prima proba la Limba si literatura romana – oral. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, probele de evaluare a competentelor din cadrul primei sesiuni (iunie – iulie) a examenului national…

- Sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat incepe luni, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Peste 134.000 de candidati, dintre care 119.000 din promotia curenta, sunt asteptati sa sustina examenul, la toate probele sau doar la cele nepromovate…

- Sesiunea de vara a examenului de Bacalaureat 2024 incepe luni, 17 iunie, cu probele de evaluare a competențelor. Prima proba este cea orala la Limba și literatura romana. Probele de evaluare a competentelor din cadrul primei sesiuni (iunie - iulie) a examenului de BAC 2024 sunt programate in intervalul…