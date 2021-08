Astazi incepe sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat. In Bistrița-Nasaud s-au inscris 606 candidați, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. In județul nostru vor funcționa doua centre de examen , la Colegiul Tehnic Infoel Bistrița și la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”. A fost stabilit și un centru de evaluare – la Liceul de muzica „Tudor Jarda” Probele scrise sunt programate in saptamana 16 – 19 august, dupa urmatorul calendar: 16 august: Limba și literatura romana – E.a) 17 august: proba obligatorie a profilului – E.c) 18 august: proba la alegere a profilului și specializarii –…