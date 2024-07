Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de Bacalaureat 2024 a continuat joi, 4 iulie, cu proba la alegere a profilului, cea la Filosofie. Pentru majoritatea absolvenților de clasa a XII-a, aceasta este ultima proba a examenului maturitații.

- Examenul de Bacalaureat 2024 a continuat joi, 4 iulie, cu proba la alegere a profilului, cea la Sociologie. Pentru majoritatea absolvenților de clasa a XII-a, aceasta este ultima proba a examenului maturitații.

- BACALAUREAT 2024 | Subiectele la Psihologie, Logica și Biologie – Anatomia corpului uman, la proba la alegere a profilului. CERINȚE pentru elevi BACALAUREAT 2024 | Subiectele la Psihologie, Logica și Biologie – Anatomia corpului uman, la proba la alegere a profilului. CERINȚE pentru elevi Ultima proba…

- Bacalaureatul 2024 continua joi, 4 iulie, cu proba la alegere, in funcție de profil, aceasta fiind: economie, geografie, anatomie, biologie, chimie anorganica, chimie organica, fizica, informatica, logica, filosofie, psihologie, sociologie. Vezi modele de subiecte pentru Economie la Bac 2024 și baremul…

- Bacalaureat 2024. Subiectele la Mate-Info au fost rezolvate de Denisa Tanasescu, profesoara de matematica la Colegiul „I.L. Caragiale” din București. dascalul a precizat ca subiectele la Matematica la toate profilurile au fost ușoare.

- Ministerul Educației a facut publice subiectele și baremele de evaluare și notare a lucrarilor liceenilor la proba la Limba Romana. Absolvenții de clasa a XII-a au susținut luni, 1 iulie, prima proba la examenul de Bacalaureat 2024.

- Probele scrise de la Bacalaureat 2024 incep astazi, 1 iulie, cu examenul la Limba romana, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei.Subiectele la Limba romana de la Bac 2024 vor fi publicate in sectiunea speciala de pe edu.ro, unde va fi disponibil si baremul de corectare.Subiectele si…

- In cadrul examenului de Bacalaureat 2024, Economia are statutul de disciplina optionala, fiind sustinuta la proba E. d), in functie de filiera, profil si specializare. Iata care este programa pentru Economie la Bac 2024, potrivit Ministerului Educației.Programa Economie Bac 2024Potrivit site-ului Ministerului…