Dupa ce subiectele la proba de limba și literatura romana a examenului de bacalaureat au fost divulgate pe internet de la doua centre din Salaj și Gorj ieri, astazi au avut loc incidente similare in timpul celei de-a doua probe scrise, cea obligatorie pentru profil. Subiectele la matematica-tehnologic au aparut online la scurt timp dupa […] The post Bacalaureat 2024: Subiecte divulgate online la matematica și istorie! Scandalul se extinde! appeared first on Puterea.ro .