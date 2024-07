Stiri pe aceeasi tema

- Bacalureatul 2024, prima sesiune pentru judetul Timis, a fost un succes deosebit. Peste 78% din liceenii din promotia curenta au reusit sa promoveze adevaratul examen al maturitatii. Per-total, au fost inscrisi 4468 de elevi din promotia curenta si cea anterioara, 197 nu s-au prezentat, 4 au fost eliminati,…

- Rezultatele Bacalaureatului 2024 au fost publicate: Astfel, au promovat 99.371 de candidați (95.112 candidați din promoția curenta, respectiv 4.259 din promoțiile anterioare) din totalul celor 130.041 candidați prezenți. Astfel, rata cumulata de promovare (inainte de contestații) este de 76,4%: in creștere…

- Ministerul Educației a publicat luni, 8 iulie 2024, rezultatele probelor Bacalaureatului 2024. In județul Olt nu s-a inregistrat nicio medie de 10, deși sunt sute de note maxime obținute de catre candidați. Rata de promovare pentru promoția curenta este de 75,4%, rezultat comparabil cu cel din 2023.

- Peste 81% dintre candidații din promoția 2024 au promovat examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, a anunțat luni, ministrul educației Ligia Deca, intr-o conferința de presa. 39 dintre candidați au obținut media 10 la Bac. „Pentru toți candidații - promoția curenta plus candidații din seriile…

- Rezultate BACALAUREAT 2024 in ALBA: o singura medie de 10. Unde au fost cele mai bune rezultate din județ BACALAUREAT 2024 – rezultate in Alba: Ministerul Educației a publicat luni, 8 iulie, rezultatele la examen pentru candidații din Alba și din țara. In județul Alba, este o medie de 10. A fost obținuta…

