Examenul national de bacalaureat din acest an a debutat luni, 17 iunie 2024, cu probele de evaluare a competențelor. Urmeaza probele scrise din sesiunea iunie – iulie 2024 care incep luni, 1 iulie (Limba si literatura romana). Proba obligatorie a profilului este programata marți, 2 iulie, fiind urmata joi, 4 iulie, de proba la alegere a profilului si specializarii. Proba la Limba și literatura materna se va desfașura vineri, 5 iulie. Afișarea primelor rezultate va avea loc in data de 8 iulie (pana la ora 12:00), iar contestațiile se pot depune in intervalul orar 12:00 – 18:00, in aceeași zi. Rezultatele…