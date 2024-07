Bacalaureat 2024: Iata cum s-a desfasurat proba obligatorie a profilului (sesiunea iunie - iulie 2024)

Astazi, 2 iulie, in cadrul primei sesiuni a examenului national de bacalaureat 2024, s a desfasurat proba obligatorie a profilului discipline, in functie de profil: Matematica si Istorie , cu participarea a 123.647 de candidati din totalul celor 126.571 de candidati inscrisi toate promotiile pentru a o sustine. Astazi, 2 iulie, in cadrul primei sesiuni a examenului national de bacalaureat 2024, s a desfasurat proba obligatorie a profilului discipline, in functie de profil: Matematica si Istorie ...