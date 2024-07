BAC 2024. O noua zi cu emoții pentru absolvenții de liceu. Prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an va continua marti, 2 iulie, cu proba obligatorie a profilului – Matematica sau Istorie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Prima proba scrisa din cadrul Bacalaureatului 2024, cea la Limba si literatura romana, a avut […] The post BACALAUREAT 2024. „Examenul maturitații” continua. Marți, proba obligatorie a profilului first appeared on Ziarul National .