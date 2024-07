Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a XII-a susțin marți, 2 iulie, cea de-a doua proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2024 - proba la Matematica, in cazul profilului real și tehnologic, și proba la Istorie, in cazul profilului uman și vocațional.Istoria este proba obligatorie la filiera teoretica – profilul umanist…

- Bacalaureat 2024: Elevii susțin astazi proba obligatorie a profilului, matematica sau istorie. Ce reguli trebuie sa respecte elevii Bacalaureat 2024: Elevii susțin astazi proba obligatorie a profilului, matematica sau istorie. Ce reguli trebuie sa respecte elevii Marți, 2 iulie, elevii susțin proba…

- Examenul de Bacalaureat 2024 continua astazi cu proba obligatorie a profilului. Elevii de la profilul uman vor da examen la Istorie, iar cei de la real, la Matematica. Adevarul.ro va publica subiectele, rezolvarea acestora, dar și baremele de corectare.

- Subiectele la Limba romana de la examenul de Bacalaureat 2024 au fost publicate astazi in sectiunea speciala de pe edu.ro, unde este disponibil si baremul de corectare.Subiectele si baremul pot fi consultate in sectiunea Documente a materialului pe ZIUA de Constanta. Amintim ca, pentru acest examen,…

- Emoțiile continua și astazi pentru elevii din clasa a VIII-a! Urmeaza sa susțina proba scrisa la Matematica, și, implicit, ultimul examen de la Evaluarea Naționala. Candidații vor primi rezultatele finale in data de 3 iulie 2024, iar notele pe care le vor obține vor decide liceul la care vor fi admiși.

- Astazi, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul Evaluarii Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a. In Dolj, in urma finalizarii probei, procentul de prezența la Limba și literatura romana este de 93,44%. (288 absenți, 4099 elevi prezenți). In județul Dolj au fost inscrisi…

- Emoțiile sunt tot mai mari pentru elevii de clasa a VIII-a. Aceștia termina cursurile vineri, 14 iunie, urmand ca pe 25 iunie sa susțina prima proba din cadrul Evaluarii Naționale 2024, anume cea la Limba și literatura romana. Astfel, pentru elevii de clasa a VIII-a, inscrierea la Evaluarea Naționala…

- Bacalaureat 2024, sesiunea speciala: subiectele la Romana, prima proba de examen. Ce au avut de rezolvat elevii olimpici Bacalaureat 2024, sesiunea speciala. Elevii olimpici au susținut marți, 21 mai, prima proba de examen, cea de limba și literatura romana. Primele rezultate vor fi comunicate in 31…