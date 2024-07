Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de liceu intra de luni, 1 iulie, in febra examenelor de la Bacalaureat 2024. Maine va fi susținuta prima proba scrisa, la Limba și literatura romana. Accesul candidaților in sala de examen este permis pana la ora 8:30, iar proba incepe la ora 9:00. Elevii au la dispoziție 180 de minute pentru…

- Astazi, 17 iunie 2024, incep examenele de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024, cu proba orala la Limba și Literatura romana. Participa 1887 de candidați din județul Satu Mare dintre care 1667 din promoția curenta și 220 din promoțiile anterioare. De la an la an scade numarul de elevi care termina…

- Incep emoțiile pentru absolvenții de liceu inscriși la Bacalaureat, „examenul maturitații”. Examenul de Bacalaureat incepe luni cu proba orala la limba si literatura romana. Sunt peste 134.000 de candidati inscrisi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2024. Elevii sustin luni, 17 iunie,…

- Vineri, 7 iunie, elevii de clasa a XII-a vor termina cursurile, cu doua saptamani mai devreme decat restul elevilor și cu o saptamana mai devreme decat absolvenții de clasa VIII-a, potrivit calendarului anului școlar 2023-2024.Inscrierea la examenul de Bacalaureat 2024 – sesiunea iunie-iulie, incepe…

- Luni incep INSCRIERILE pentru sesiunea de vara a Examenului de Bacalaureat 2024. Probele scrise se dau in prima saptamana din iulie Inscrierile pentru Examenul National de Bacalaureat pentru elevii de clasa a XII-a, sesiunea iunie-iulie, incep luni, 3 iunie. Absolventii de liceu vor termina cursurile…

- Inscrierile pentru BAC 2024, prima sesiune, incep de luni, 3 iunie. Din 13 iunie, incep probele de competențe. Intre 3 – 7 iunie 2024 au loc inscrierile la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din 2024. Absolvenții de liceu au timp pana vineri, 7 iunie, sa se inscrie pentru a putea da examenul…

- In perioada 13 - 29 mai este programata sesiunea de evaluari nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2023 - 2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi (cumulat), a anuntat, duminica, Ministerul Educatiei intr-un comunicat remis presei.Astfel, evaluarea…