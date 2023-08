Stiri pe aceeasi tema

- Calendar Bac 2023 sesiunea de toamna. Candidații care au participat la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea din vara, insa nu au reușit sa fie declarați „admiși” vor mai avea o șansa in toamna. Calendar BAC 2023 sesiunea de toamna Absolvenții claselor a XII-a se pot declara admiși in cadrul examenului…

- Candidații care nu au reușit sa promoveze examenul maturitații in sesiunea de vara au o noua șansa. Cand incep inscrierile pentru sesiunea din toamna. Tot ce trebuie sa știi cu privire la urmatoarea sesiune a examenului de Bacalaureat 2023.

- Rezultate BAC 2023. Primele note obținute la examenul de Bacalaureat vor fi publicate in centrele de examen, dar și pe bacalaureat.edu.ro , in cursul zilei de luni, 3 iulie. Candidații nemulțumiți pot contesta notele primite in aceeași zi in care le afla. Rezultate BAC 2023. Pe site-ul dedicat, bacalaureat.edu.ro,…

- Absolvenți de liceu care nu au apucat sa sustina probele de la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de vara, sau cei care pica examenul respectiv ar putea sa sustina Bac 2023 in sesiunea de toamna, care are loc la scurt timp dupa sesiunea de vara. care este calendarul complet pentru sesiunea din toamna…

- Bacalaureat 2023: Cand incepe sesiunea de toamna. Calendarul complet al probelor Bacalaureat 2023: Cand incepe sesiunea de toamna. Calendarul complet al probelor Elevii care nu au sustinut probele de la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de vara, sau cei care pica examenul, ar putea sa sustina Bacalaureatul…

- Examenul de Bacalaureat incepe luni, 26 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, marți este proba scrisa obligatorie a profilului (Matematica sau Istorie), iar miercuri, 28 iunie, proba scrisa la alegere, in funcție de profil. Ministerul Educației a publicat Ghidul candidaților, astfel…

- Vineri, 2 iunie, sesiunea de bacalaureat 2023 a inceput cu proba la limba și literatura romana pentru alolingvi. La primul examen sunt așteptați circa 4.000 de candidați, dintre care peste 1.500 in Chișinau. Examenul de astazi se desfașoara in 57 de centre de bacalaureat din țara, dintre care 24 in…

- Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat, la data de 2 iunie 2023, in centrele de bacalaureat din mun. Chișinau sunt indemnați sa se prezinte la centrele de bacalaureat pana la ora 08:00. Asta in scopul asigurarii bunei desfașurari a probei de examen, anunța ministerul Educației.