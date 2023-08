Bacalaureat 2023 sesiunea de toamnă. Azi se afișează rezultatele finale Astazi vor fi afișate rezultatele finale la Bacalaureatul de toamna, dupa rezolvarea contestațiilor, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și in centrele de examen. Contestațiile au putut fi depuse tot pe 25 august, in intervalul orar 12:00 – 18:00, atat in format standard/letric, cat și electronic. Ca urmare a soluționarii contestației, nota finala modifica, dupa caz, nota inițiala, prin creștere sau descreștere. Nota minima de promovare – pentru fiecare proba – este 5 (cinci), iar media finala necesara pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Dupa ce au fost afișate rezultatele finale, rata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

