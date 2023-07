Stiri pe aceeasi tema

- Note finale BACALAUREAT 2023. La examenul de Bacalaureat din 2023 au promovat 91.246 de candidați (87.226 de candidați din promoția curenta, respectiv 4.020 din promoțiile anterioare) din totalul celor 125.352 de candidați prezenți, rezultand o rata cumulata de promovare (inainte de contestații) de…

- In județul Braila 87,3% dintre cei care au susținut examenul de Bacalaureat in prima sesiune l-au promovat, aceasta fiind cea mai mare rata de succes dintre județele țarii, relateaza publicația locala debraila.ro.Anul trecut, rata de promovare din județul Braila a fost de 85,7%.Pe locul al doilea la…

- Ministerul Educației a publicat rezultatele la Bacalaureat 2023, inainte de contestații. Potrivit listei oficiale, doar doi elevi din intregul județ Arad au reușit performanța de... The post Rezultatele inainte de contestații, la Bacalaureat: doar doua medii de 10 la Arad appeared first on Special Arad…

- Perioada de inscriere a candidatilor la sesiunea iunie-iulie a examenului national de bacalaureat s-a prelungit pana la data de 9 iunie, a informat marti Ministerul Educatiei. Potrivit sursei citate, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, situatia scolara a elevilor se poate…

- Ministerul Educatiei a decis, marti seara, 30 mai, prelungirea perioadei in care se pot incheia mediile elevilor din clasele a XII-a, XIII-a si de la seral. Astfel, situatia scolara trebuie finalizata pana in 9 iunie, nu pana in 2 iunie cum era pana acum. De asemenea, se prelungeste pana in 9 iunie…

- Rezultatele inainte de contestații la sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat 2023 au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Prahova. 163 de olimpici sportivi au luat parte la aceasta sesiune. Dintre ei, 32 au medii sub 6. Ministerul Educației anunța ca 131 de elevi au…

- Ministerul Educatiei anunta ca au fost publicate rezultatele la sesiunea speciala a examenului de bacalaureat 2023. Conform situatiei centralizate la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, din totalul celor 163 de candidati care au sustinut sesiunea speciala a examenului national de bacalaureat…

- Comparativ cu luna martie, in aprilie s-au inregistrat usoare cresteri la chiriile apartamentelor de doua si trei camere din principalele orase ale tarii, arata cele mai recente date de pe Storia.ro, potrivit unui comunicat de presa remis Redactiei. Desi interesul chiriasilor a scazut fata de cel manifestat…