Bacalaureat 2023. Luni, proba de limba și literatura română Peste 130.500 de elevi, incep luni, 26 iunie 2023, probele scrise ale Bacalaureatului. Ora de start este 9:00, accesul elevilor in sali fiind permis, in baza unui act de identitate valid, pana la ora 8:30. Calendar probe Bacalaureat 2023 Luni, 26 iunie: Limba și literatura romana Marți, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline, in funcție de profil: Matematica și Istorie) Miercuri, 28 iunie: proba la alegere a profilului si specializarii (se poate opta, in funcție de filiera, profil și specializare pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizica, Economie, Filosofie, Geografie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Probele scrise din prima sesiune a examenului national de bacalaureat 2023 (iunie - iulie) se vor desfasura in perioada 26 - 29 iunie in 464 de centre.Examenul scris se va rerula dupa urmatorul calendar:Luni, 26 iunie: Limba si literatura romanaMarti, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline,…

- Probele scrise din prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2023 (iunie – iulie) se vor desfașura in perioada 26 – 29 iunie in 464 de centre. Calendar probe scrise Luni, 26 iunie: Limba și literatura romana Marți, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline, in funcție de profil:…

- Peste 130.000 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie, care incepe luni cu proba la Limba si literatura romana. Potrivit Ministerului Educatiei, probele scrise din prima sesiune a Bacalaureatului 2023 se vor desfasura in perioada…

- Peste 130.500 de elevi vor sustine, incepand de luni, probele scrise ale Bacalaureatului, primele rezultate ale sesiune de vara ale examenului urmand a fi afisate in 3 iulie, pana la ora 12.00. Probele scrise din prima sesiune a examenului national de bacalaureat 2023 (iunie – iulie) se vor desfasura…

- Peste 130.500 de elevi vor sustine, incepand de luni, probele scrise ale Bacalaureatului, primele rezultate ale sesiune de vara ale examenului urmand a fi afisate in 3 iulie, pana la ora 12.00. Probele scrise din prima sesiune a examenului national de bacalaureat 2023 (iunie – iulie) se vor desfasura…

- BACALAUREAT 2023: modele de subiecte – proba la alegere. Anatomie, Biologie, Fizica, Informatica, Logica, Geografie, Chimie Bacalaureat 2023 – modele de subiecte proba la alegere – Anatomie, Biologie, Fizica, Chimie, Informatica, Economie, Filosofie, Geografie, Logica, Psihologie, Sociologie. Liceenii…

- Astazi, 29 martie, s-a desfașurat simularea examenului național de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a și a XIII-a, proba la alegere a profilului și a specializarii. Din totalul celor 2211 elevi inscriși au fost prezenți 1748 de elevi (79,06%): Geografie-791, Biologie-517, Informatica-223, Logica-61,…

- Elevii claselor terminale de liceu susțin, miercuri, proba la alegere a profilului si specializarii in cadrul simularii examenului de Bacalaureat. Elevii care apartin minoritatilor nationale vor sustine pe 30 martie proba scrisa la Limba si literatura materna. Luni a avut loc verificarea la Limba si…