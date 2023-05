BACALAUREAT 2023: Luni încep înscrierile la examen. Mesajul ministerului pentru unitățile de învățământ din țară BACALAUREAT 2023: Luni incep inscrierile la examen. Mesajul ministerului pentru unitațile de invațamant din țara Bacalaureat 2023: Luni, 29 mai incep inscrierile la examen. Chiar daca este greva generala in invațamant, calendarul Bacalaureatului nu fost, deocamdata, modificat. Ministerul a transmis precizari organizatorice in atenția unitaților de invațamant. Ministerul Educației le transmite directorilor de școli, “care pot asigura resursa umana necesara” pentru inscrierea candidaților la examenul de Bacalaureat sa le comunice […] Citește BACALAUREAT 2023: Luni incep inscrierile la examen. Mesajul… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

