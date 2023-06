BACALAUREAT 2023| Ligia Deca: „Luam in calcul refacerea calendarului pentru BAC și Evaluarea Naționala. Nu exista varianta in care sa anulam examenele naționale” BACALAUREAT 2023| Ligia Deca: „Luam in calcul refacerea calendarului pentru BAC și Evaluarea Naționala. Nu exista varianta in care sa anulam examenele naționale” Ministra Educației, Ligia Deca, a spus ca “nu exista varianta in care sa anulam examenele naționale, Evaluarea Nationala si BAC-ul.” Ligia Deca a facut declarațiile in conferința de presa organizata vineri despre […]